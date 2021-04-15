هاتف سويسري مخصص للمكالمات المشفرة

أزاحت شركة بونكت السويسرية الستار عن هاتفٍ جديد مخصص للمكالمات المشفرة أطلقت عليه MP 02.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 210، ونظام تشغيل Android 8.1 معدل.

وزودت الشركة السويسرية هذا الجهاز بشاشة مقاس 2 بوصة ودقة عرض 320*240 بيكسل.

وجاءت الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 16 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي من نوع LPDDR3 بسعة 2 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 1280 ميلي أمبير، منفذ USB-C، تقنية Bluetooth 4.1 لتوصيل السماعات.

ويدعم الجهاز الجديد الاتصال المشفر باستخدام بروتوكول Signal، والدردشات الجماعية والرسائل الصوتية.

يذكر أنّ الشركة السويسرية ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 250 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية