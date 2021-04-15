سوني تطلق هاتفين جديدين بمواصفات مميزة

كشفت شركة سوني اليابانية عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما Xperia1 III و Xperia5 III.

وسيعمل الهاتف Xperia1 III بمعالج Snapdragon 888 5G، ومعالج أدرينو 660، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة اليابانية هاتفها الجديد بشاشة OLED مقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض 1644*3840 بيكسل، ومعدل تحديث 120HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي بدقة 12 ميغا بيكسل للكاميرات الثلاثة الأولى، في حين ستأتي الكاميرا الرابعة بدقة 0.3 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 و512 غيغا بايت مع إمكانية توسيعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

أما بالنسبة للهاتف Xperia5 III فيعمل بمعالج ونظام تشغيل ومعالج رسوميات مماثلة لتلك الموجودة في الهاتف السابق.

وزودت الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض 1080* 2520 بيكسل، ومعدل تحديث 120HZ، وستحتوي على كاميرا أمامية مشابهة لكاميرا الهاتف السابق أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل لجميع العدسات.

وتأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 غيغا بايت والذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ سوني لم تكشف عن سعر الهاتفين الجديدين التي ستطرحهما في الأسواق خلال الفترة القادمة.

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