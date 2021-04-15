بعد إنقاذها حياة رجل.. قطة تصبح “شرطية”

دخلت القطة كوكو مجال الشرطة لمدة يوم واحد، وذلك بعد نجاحها في إنقاذ حياة رجل سقط في الصرف الصحي.

حيث قامت القطة في العام الماضي بتنبيه صاحبتها لوقوع شخص في الصرف الصحي، وذلك من خلال تحديقها في المياه حتى قدمت المرأة ولاحظت سقوط الرجل في المياه، الأمر الذي ساهم في إنقاذ حياته.

وتكريماً لها قام المسؤولون في الشرطة بتعيينها مديراً لأحد أقسام الشرطة في محافظة تومايا اليابانية.

وقامت قناة NHK اليابانية بعرض بعض اللقطات التلفزيونية للقطة وهي ترتدي زي الشرطة الرسمي، وتحصل على شهادة تقدير.

وشاركت كوكو خلال هذا اليوم بمحاضرة حول قواعد السلامة المرورية لمجموعة من تلاميذ مدرسة ابتدائية، ووقعت على ورقة لتوثيق هذه المشاركة من خلال ترك بصمة مخلبها.

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