تعرَّف على فوائد تناول السمك في رمضان

يُعد السمك من الأطعمة المفضلة عند الكثيرون حيث أنه يتميز بمذاقه الطيب، ويعتبر السمك من الأكلات التي ينصح بتناولها دائما نظرا لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والأوميجا 3 وغيرها من الخصاص الهامة لصحة الجسم والمناعة، لذلك ينصح بتناول السمك دائما.



فضلاً عن ذلك يحتوى السمك على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالنشاط والحيوية، ويعتبر من الأكلات الهامة في شهر رمضان المبارك.

وينصح الخبراء بعدم التخلي عن تناول السمك في رمضان شرط أن يتم الطهي بطريقة صحية كالشوي مثلاً مع تقليل كمية البهار والملح المضافة إليه.

وتناول السمك المشوي أو المطهو على البخار وحتى المسلوق وليس المقلي يمنح شعوراً بالشبع لفترة طويلة لكونه غني بالبروتين ما يعني أن الجسم يحتاج لوقت طويل لهضمه، كما أنه يساعد على خسارة الوزن لأنه بديل صحي عن اللحوم الحمراء وغني بالأحماض الدهنية الأساسية، أي أن الصائم يحصل على ما يحتاجه من مواد غذائية ضرورية، ويشعر بالشبع وعليه يتمكن من خسارة الوزن من دون حرمان النفس من الأطعمة أو حتى الشعور بالجوع.

وينصح الخبراء بتناول حصة إلى حصتين على الأقل أسبوعياً في رمضان للحصول على الفوائد الغذائية المذهلة للأسماك.

ومن الفوائد الغذائية للسمك:

يحسن الحالة النفسية والمزاجية ويساعدك على الشعور بالاسترخاء والهدوء.

يحسن صحة الجهاز العصبي ويحميه من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.

يحتوي السمك على بعض الخصائص التي تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم، وبالتالي ينصح مرضى السكر بتناول السمك في رمضان.

يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

يحتوي السمك على نسبة عالية من الفيتامينات التي تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتجديد الدورة الدموية.

يقلل نسبة الكوليسترول الضارة في الجسم ويعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الأزمات التي يتعرض لها.

يقوي صحة الجهاز المناعي ويحميه من الإصابة بالأمراض والعدوى.

