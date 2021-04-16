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عشاق فيلم The Meg على موعد مع جزء ثاني

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زفَّ المخرج البريطاني بن ويتلي خبراً ساراً لعشاق فيلم الخيال العلمي The Meg عندما أعلن عن استعداده لتصوير جزء ثاني من الفيلم الذي حقق نجاحاً كبيراً في الجزء جزئه الأول.

وأكدّ المخرج أنّ الجزء الثاني سيكون بمثابة إكمال للجزء الأول، والذي تحدّث عن تناول عودة القرش الأسطوري المنقرض ميجالودون، دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى عن العمل ليزيد من جرعة التشويق والإثارة لدى المتابعين.

وأشار المخرج إلى أنّ الجزء الجديد من هذا الفيلم سيكون أضخم من الجزء السابق، وسيحتوي على أحداث مثيرة للغاية.

يذكر أنّ العمل حقق في جزئه الأول إيرادات ضخمة وصلت قيمتها إلى 530 مليون دولار رغم الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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