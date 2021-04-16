شلل عضلات الوجه.. الأسباب والأعراض ونصائح مهمة حوله

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب لوجود أسباب عديدة تؤدي لحدوث شلل عضلات الوجه.

وحددت أسباب شلل عضلات الوجه بالعدوى الفيروسية أو التعرض لتيارات الهواء، أو التورمات الملتهبة التي تسبب ضيقاً في قناة عصب عضلة الوجه.

وقالت إنّ ضغط الدم المرتفع، مرض السكري، والضغوط العصبية المفرطة تزيد من خطر الإصابة بشلل عضلات الوجه.

وأوضحت أنّ أعراض هذا المرض تظهر على شكل تيبس في الرقبة، ألم في الفك أو خلف أحد الأذنين، وتدلي زاوية الفم أو جفن العين.

وأكدّت عدم خطورة الشلل المؤقت لعضلات الوجه، لكنّها دعت النّاس لاستشارة الطبيب، وذلك من أجل معرفة الأسباب التي أدّت لحدوثه، لأنّه قد يدّل في حالات قليلة على الإصابة بأمراض خطيرة كالسكتة الدماغية.

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