الرقابة المصرية تحذف مشهدا عنيفا من مسلسل “اللي مالوش كبير”

أكدّ مخرج مسلسل اللي مالوش كبير محمد طاحون قيام جهاز الرقابة المصرية بحذف أحد مشاهد المسلسل.

وقال إنّ الرقابة حذفت مشهد قام فيه بطل العمل أحمد العوضي بوضع رجاجة في فم أحدهم أثناء شجاره معها، ثم كبسها في حلقه.

وأشار لأنّ المشهد كان سيعرض في الحلقة الأولى من العمل، إلّا أنّ الرقابة حذفته بحجة العنف الزائد.

وقال المخرج إنّ أحمد العوضي سيلعب في العمل دور قبضاي يدعى سيف الخديوي، في حين ستلعب بطلة العمل ياسمين عبد العزيز دور غزل التي تكون زوجة ملياردير.

ومسلسل اللي مالوش كبير من تأليف عمر محمد ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، دينا فؤاد، خالد السرحان، وخالد الصاوي.

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