هدية غير مرغوبة.. ثعبان سام في كيس سلطة

تفاجأت عائلة أسترالية اشترت سلطة الخس من أحد المتاجر المشهور بوجود ثعبان حي في كيس السلطة.

وقال أكساندر وايت أحد أفراد العائلة التي تعيش في مدينة موسمان الواقعة بولاية سيدني إنّهم اشتروا الكيس من متجر ألدي الشهير، وأثناء تفريغ محتوياته ظهر الثعبان.

وعبر أكساندر عن دهشته لوجود الثعبان، وقال أتمنى لو كان دودة عملاقة عوضاً عن ثعبان.

وفور العثور على الثعبان قامت العائلة بالاتصال بمنظمة Wires لإنقاذ الحياة البرية من أجل معرفة نوع الثعبان الذي كان من الأنواع السامة والعدوانية المنتشرة في أستراليا.

وطلبت المنظمة من العائلة الأسترالية الابتعاد عن الثعبان ريثما ترسل فرق الإنقاذ التابعة لها.

وقال أكساندر يبدو أنّ الثعبان الذي وصل طولها 20 سم كان ينام بعمق في عبوة الخس في خزانة البقالة، قبل أن نقوم بإزعاجه.

يشار إلى أنّ الخبراء قاموا بمساعدة العائلة، حيث أخرجوا الثعبان من كيس سلطة الخس، وقاموا بإطلاقه في البر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية