ZTE تطلق هاتفا بشاشة وكاميرا رائعتين

كشفت شركة ZTE الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بشاشة وكاميرا رائعتين أطلقت عليه ZTE AXON 30 Pro.

وينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 888 ثماني النوى، ومعالج رسومياتAdreno 660، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Myos.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة، ودقة عرض +FHD، ومعدل تحديث 144HZ.

وتحتوي الشاشة على ميزات أخرى تدعم معدل التحديث الكيفي، ووضع القراءة، بالإضافة لضبط الألوان بما يتواقف مع الوقت من اليوم.

وتعد الكاميرا من أهم مميزات هذا الجهاز، حيث ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى والثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 و256 غيغا بايت مع إمكانية تركيب كرت ذاكرة إضافي لزيادة سعتها، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 6 و8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 55 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 459 و551 دولار أمريكي.

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