Bang & Qlufsen تطرح مكبرات صوتية بجودة عالية وتصميم فريد

طرحت شركة Bang & Qlufsen مكبرات صوتية جديدة بتصميم مميز يحاكي الكتاب أطلقت عليها Beosound Emerge.

وزودت المكبرات الجديدة بمواد عالية الجودة كالبلوط والألمنيوم المصقول.

وقالت الشركة المنتجة إنّ مكبراتها الجديدة تعمل بشكل متوافق مع الترددات القوية التي تأتي من المكبر الأمامي، ومع الترددات المنخفضة التي يتم إنتاجها من خلال مكبر صوتي جانبي يصل قطره ل 100 مم.

وتدعم المكبرات الجديدة تقنية Chromecast وAirplay2، بالإضافة لإمكانية التحكم بالمكبر عبر الأوامر الصوتية، أو من خلال الأزرار الموجودة في الجزء العلوي.

يشار إلى أنّ Bang & Qlufsen ستطلق المكبرات الجديدة في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر يتراوح ما بين 559 إلى 717 يورو للإصدار العادي، في حين سيتراوح سعر الإصدار الذهبي ما بين 749 و 897 يورو.

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