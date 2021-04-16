أمازون تطرح الجيل الثاني من سماعة Echo Buds

طرحت شركة أمازون الأمريكية الجيل الثاني من سماعة Echo Buds والذي حمل تحسينات في عددٍ من المجالات.

وسيأتي الجيل الثاني من هذه السماعات بمحرك ديناميكي 5.7 يدعم bass بدقة أعلى من الإصدار السابق ب3 مرات، بالإضافة لدعمه معايير IPX4.

وزودت الشركة الأمريكية كل جهة من السماعات ب3 ميكروفونات لتحسين ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وب4 أحجام مختلفة في رؤوس السماعة اللاسلكية.

وتدعم هذه السماعة التحكم باللمس، والتحكم باستخدام المساعد الصوتي التابع لأمازون أليكسا، حيث سيكون المستخدم قادراً من خلاله على التحكم برفع مستوى الصوت وخفضه، وتخطي الأغاني، وبدء المكالمات، وضبط التنبيهات.

وأكدّت أمازون رغبتها بإضافة ميزة VIP Filter التي تساعد المستخدم على دعم الإشعارات التي يستمع إليها.

وتحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 5ساعات مع تشغيل مساعد أليكسا و6.5 ساعة مع إلغاء تشغيل مساعد أليكسا.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الجيل الثاني من هذه السماعة يوم 13 مايو القادم بسعر يتراوح ما بين 99 و119 دولار أمريكي.

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