أفضل برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة على ويندوز 10

إذا كنت تتساءل عن كيفية اختيار أفضل برامج مكافحة الفيروسات لجهازك الذي يعمل بنظام ويندوز 10، فسوف نجيبك بأنها من الضروري أن تحتل مرتبة عالية على موقع AV-Test و AV Comparatives من حيث القدرة على مواجهة البرامج الضارة Malware الأكثر شهرة والقدرة على التصدي لأي تهديدات جديدة.

أيضاً ينبغي أن تمتاز بواجهة بسيطة ومألوفة وسهلة الاستخدام، والأهم من كل شيء ألا تستنزف موارد الهاردوير وألا تشكل حملاً ثقيلاً على مواصفات الكمبيوتر، وبالتأكيد لا يوجد مانع إذا احتوت على بعض مزايا الأمان الإضافية وحماية الخصوصية.

ما هي أفضل برامج مكافحة الفيروسات التي ننصحكم بشرائها؟

سوف نتناول معكم اليوم مجموعة من أفضل برامج الحماية لنظام تشغيل ويندوز 10 التي ننصحكم بشرائها والاعتماد عليها. ولكن إذا كنت تريد رأينا الشخصي، فسوف نضع برنامج Bitdefender Antivirus Plus على قمة هرم أفضل برامج مكافحة الفيروسات. فهو يمتاز بالسعر “المعقول” ويحتوي على مجموعة إضافية من المزايا الرائعة مثل مدير لكلمات المرور ومتصفح خاص.

أما إذا كنت تمتلك جهاز كمبيوتر واحد Norton AntiVirus Plus أو Norton 360 Standard فكلاهما قادرين على حمايتك من البرامج الضارة بكفاءة عالية وبهما مدير لكلمات المرور وخدمة VPN غير محدودة البيانات لحماية خصوصيتك على شبكة الإنترنت وعدم قدرة أي شخص على تتبعك.

ولكن إذا كنت تتعامل عبر العديد من أنظمة التشغيل مثل نظام ماك واندرويد وويندوز فنوصيك بتجربة McAfee AntiVirus Plus القادر على حماية 10 أنظمة مختلفة بقيمة 60$ دولار أمريكي فقط. أما إذا كنت تريد أن تجعل جهاز الكمبيوتر لديك مثل حصن منيع في مواجهة برامج الــ Malware والتصيد الاحتيالي، فننصحك بتجربة Kaspersky Anti-Virus سوف يحميك من أي ضرر من الممكن أن تواجهه على الإنترنت وبشكل أفضل من أي برنامج مكافحة فيروسات أخر.

1- Trend Micro

Trend Micro يمتاز بالعديد من المميزات ولكن مع بعض الجوانب السلبية. يوفر حماية أكيدة ضد البرامج الضارة والفيروسات ويحتوي على وضع Gaming Mode وهذا هو كل شيء. لا يوجد مدير لكلمات المرور أو شبكة VPN ماسح واي فاي.

ولكن مقابل 40$ دولار أمريكي في العام ستطمئن على جهازك الذي يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10 من قدرته على التصدي لأي تهديدات خطيرة. هناك أيضاً حماية قوية على متصفح الإنترنت.

الجانب السلبي الوحيد الذي يمكن أن تلاحظه اثناء استخدامك له هو أنه يستهلك الكثير من موارد الجهاز أثناء عمليات الفحص. بالإضافة إلى ذلك سوف يكتشف العديد من التهديدات الكاذبة في بعض الاختبارات.

السعر : 40$

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2- Bitdefender Antivirus أفضل برنامج مكافحة الفيروسات في 2021



حماية رائعة وقوية ضد أي Malware وقادر على التصدير لجميع التهديدات الجديدة فور وجودها على الإنترنت. يمتاز بالعديد والعديد من المزايا. والتي تشتمل على وضع Game Mode، ومدير لكلمات المرور، وميزة تقوية متصفح الإنترنت المستخدم، والقدرة على التصدي لبرامج الفدية. كما انه يحتوي على ماسح واي فاي وخدمة، VPN محدودة 200 ميجابايت يومياً. وكل ذلك مقابل 23$ دولار أمريكي.

هو من أفضل برامج الحماية التي ننصحكم بالاعتماد عليها على نظام ويندوز 10 على الرغم أنه قد يشكل حملاً ثقيلاً على موارد الجهاز أثناء وجوده في الخلفية، ولكن أثناء عملية الفحص لن تواجه معه أي مشكلة ولن تشعر حتى بوجوده أثناء قيامه بعملية الفحص.

فإذا كان لديك جهاز ويندوز 10 بمواصفات فنية وهاردوير قوي فهذا هو أفضل خيار ننصحك باستخدامه. إذا كنت تمتلك العديد من الأجهزة المختلفة، فقد تعتمد على خطة 80$ التي توفر حماية حتى 10 أجهزة.

السعر : 23$

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3- Kaspersky Anti-Virus من أفضل برامج مكافحة الفيروسات



Kaspersky Anti-Virus هو برنامج غني التعريف، هذا يعني أنه واحد من أفضل إن لم يكن الأفضل دون منافسة في القدرة على التصدي لجميع التحديات والتهديدات الخطيرة.

خفيف جداً ولن تشعر بوجوده، ومع ذلك يوفر العديد من مزايا الأمان الجديدة. يحتوي على وضع Game Mode وشبكة خاصة افتراضية VPN محدودة بسعة 300 ميجابايت فقط في اليوم والقدرة على حمايتك من برامج وفيروسات الفدية والسعر في حدود 30$ دولار أمريكي فقط في العالم الواحد ويوفر حماية لثلاثة أجهزة معاً.

السعر : 30$

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4- McAfee Plus

مقابل سعر زهيد جداً في حدود 39$ يوفر حماية لما يصل إلى 10 أجهزة مختلفة. أولاً يحتوي على جدار ناري، ثانياً يمتاز بوضع Game Mode، ثالثاً والأهم من كل شيء أنه قادر على حماية أجهزتك من أي برامج تجسس.

هو لا يحتوي على مدير لكلمات المرور أو إضافة للمتصفح أو خدمة VPN أو ماسح واي فاي، ولكن في وظيفته الأساسية هو بارع جداً جداً. يمكنك تصفح الإنترنت وتنزيل أي ملفات وأنت مطمئن أنه لن يصبك أي ضرر. ربما تلاحظ فقط أنه يستنفذ موارد الجهاز أثناء عملية الفحص.

السعر : 39$

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5- Norton AntiVirus من أفضل برامج الحماية



بسعر 20$ تقريباً ستحمي جهازك بدرع حصين ضد أي تهديدات. ولكن في الحقيقة Norton AntiVirus Plus يمتاز بالعديد من الخصائص الإضافية التي لا تجدها في البرامج الأخرى.

بغض النظر عن ميزة Game Mode فهو يوفر سعة تخزين سحابية 2 جيجابايت ومدير لكلمات المرور غير محدود. ولكن إذا قررت الاشتراك في خدمة Norton 360 Standard سوف تحصل على VPN غير محدود وحماية لكاميرا الويب و 10 جيجابايت من التخزين السحابي على الإنترنت. بالتأكيد هو حماية شاملة لجهازك الذي يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10.

السعر : 19$

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https://us.norton.com[/down]