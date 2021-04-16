إنستقرام وفيسبوك قد يتيحا لك إخفاء أو إظهار أعداد الإعجابات

كما نعلم، تطبيق إنستقرام في الأشهر الأخيرة أصبح يخفي عدد الإعجابات عند عدد كبير من المستخدمين وضمن كمية كبيرة من المنشورات، ونظرًا لأن الجمهور قد اختلف حيث أن البعض يريد إظهار عدد الإعجابات والبعض لا يريدها فيبدو أن فيسبوك ستعمل على خاصية تتيح لك إخفاء أو إظهار الأعداد حسب رغبتك ولكل منشور على حدة.

إخفاء وإظهار عدد الإعجابات على فيسبوك وإنستقرام

إخفاء عدد الإعجابات هي خاصية تجربها إنستقرام منذ حوالي عامين في بلدان عديدة، وبالطبع وكما سلف الذكر فهذه الخاصية لم تكن مثالية لكل المستخدمين، البعض كان يريد معرفة عدد اللايكات على كل صورة بحرية، ولهذا ظهرت الخاصية الجديدة والتي ستسمح بإخفاء أو إظهار الإعجابات.

حسب آدم موزيري، مدير إنستقرام، فالمنصة تحرص على توفير الخيارين للمستخدمين حتى لا يكونوا مجبرين على استخدام خاصية بدلًا من أخرى، ومن ناحية أخرى فخاصية إخفاء عدد الإعجابات تلك قد تأتي إلى تطبيق فيسبوك الرئيسي أيضًا، والخبر الجيد هنا هو أن الخاصية الجديدة ستكون أيضًا قابلة للإخفاء أو الإظهار على فيسبوك نفسه.

في الوقت الحالي يتم تطبيق التحديثات الجديدة على المستخدمين بشكل موسع حول العالم، وطبقًا للتقارير المنتشرة حاليًا فسيشهد المستخدمين إطلاق تلك الخاصية الجديدة خلال الأسابيع المقبلة وذلك حول العالم.