هاتف سامسونج جالكسي M42 5G قادم خلال شهر أبريل مع معالج SD750G

سامسونج لا تتهاون أبدًا فيما يتعلق بسلسلة هواتفها المتوسطة، وهي التي تنقسم لكلًا من سلسلة جالكسي A وسلسلة جالكسي M، واليوم نتحدث عن أحد هواتف سلسلة جالكسي M، وهو هاتف جالكسي M42 5G الجديد، والقادم رسميًا في يوم 28 أبريل، أي تفصلنا عنه أيام قليلة.

مواصفات ومميزات هاتف سامسونج جالكسي M42 5G

أولى الدول التي ستتلقى الهاتف الجديد هي الهند كما اعتدنا، وذلك نظرًا لاهتمام سامسونج البالغ بهذا السوق الواعد، وقد ظهرت صفحة مستقلة للهاتف ضمن أمازون الهند، وهذه الصفحة كشفت عن عدد من المعلومات والخصائص بدورها.

الهاتف يأتي مع معالج سنابدراجون 750G المتوسط، وهو الذي يقدم أداء مميز بالطبع، هذا إلى جانب 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، وبالطبع نتوقع توفير إصدار 6 / 128 جيجابايت من هذا الهاتف، لكن هذا أمر غير مؤكد حتى الآن.

يأتي الهاتف مع بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واتّ، هذا مع شاشة بقياس 6.6 بوصة وهي من نوع أموليد، لكنها بدقة HD+ فقط، وهو ما يخلق تناقد كبير بين بعض مواصفات الهاتف وبعضها الآخر! خصوصًا أن الهاتف يضمن بصمة داخل الشاشة وكذلك كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.

يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميجابيكسل للمستشعر الرئيسي، 8 ميجابيسكل للمستشعر الواسع، 5 ميجابيكسل لمستشعريّ الماكرو والعمق.