مسلسل “غسق” يُثير موجة انتقادات من قادة البنيان المرصوص.. ما السبب؟

أثار مسلسل “غسق” الذي يتناول عملية “البنيان المرصوص” ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، في مدينة سرت عام 2015، جدلاً واسعاً، وموجة انتقادات من قادة “البنيان المرصوص”.

وعبّر عدد من قادة عملية “البنيان المرصوص” ومقاتليها في بيان صُدِر يوم الاثنين الماضي، عن رفضهم لطريقة عرض المسلسل لــ”تضحيات الأبطال”، مؤكدين أنهم لم يصدروا أي موافقة لإنتاجه وتصويره.

وأكد البيان أن قادة عملية “البنيان المرصوص” ومقاتليها يتحفظون عن “خصوصية حقوق الطبع والنشر”، ويرفضون “أي عمل يجسد العملية إلا بإذنهم”.

ولفت البيان إلى أن الغرفة اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية إزاء المسلسل، ونُقل عن قادة العملية قولهم: “لم تعلم غرفة عملية (البنيان المرصوص) بهذا العمل إلا بعد استضافتنا وعمل لقاء مع بعض أمراء المحاور والقادة”، مؤكدين أنهم “لم يشاركوا فيه بإعطاء أي معلومة أو قصة تحكي عن حدث وقع في ملحمة (البنيان المرصوص)”.

وأوضح البيان أن المسلسل لم يعطِ المقاتلين المشاركين في البنيان المرصوص حقهم، و”لم يظهر إلا جزء بسيط وقليل مقارنة بالأعمال الإجرامية الوحشية لتنظيم داعش الذي أرهب الليبيين والعالم بأسره خلال فترة من الزمن”.

وأعلنت قناة “سلام” الفضائية الليبية، يوم الأحد الماضي، عرضها لمسلسل “غسق”، وهو من كتابة سراج هويدي وإخراج أسامة زرق وإنتاج شركة “إيه آر تي برودكشن” ART Production. وعرضت يوم الثلاثاء، أول أيام رمضان، الحلقة الأولى منه، ومدتها نحو 54 دقيقة، وحصدت أكثر من 16 ألف مشاهدة عبر حساب القناة على يوتيوب.

وقالت القناة، عبر صفحتها الرسمية، إن المسلسل “يؤرخ لصفحة من كتاب (البنيان المرصوص) ضد تنظيم داعش، ويرصد الأوضاع داخل مدينة سرت تحت سيطرة التنظيم، كذلك يرصد الأوضاع في مدينتي مصراتة وطرابلس ابتداءً من سبتمبر عام 2014، وصولاً إلى ديسمبر عام 2016، تاريخ سقوط الجيزة البحرية آخر معاقل داعش داخل سرت.

وأضافت أن المسلسل “يرصد جانباً من نضال الشعب الليبي بكل فئاته وأعماره ضد التطرف والإرهاب واقتلاعه من ليبيا، بعد تضحيات مئات الشهداء”.

