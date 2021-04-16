تحديث واتس اب للايفون – تحسين عرض الصور والرسائل المختفية!

تم إطلاق تحديث جديد لتطبيق واتس اب على هواتف الايفون ليحمل تحسينات على طريقة عرض الصور والفيديو داخل التطبيق وكذلك تعديلات على ميزة الرسائل المختفية.

تحديث واتس اب الجديد على الايفون يحمل رقم 2.21.71 وهو متاح الآن للتحميل من متجر الاب ستور (رابط التحميل).

من داخل تطبيق واتس اب بعد التحديث، سوف تظهر الصور والفيديو كاملة وليست مجتزأة أو مقتطعة. قبل ذلك التحديث، عندما يرسل أحدهم صورة لك قد لا تظهر بشكل كامل في شاشة الدردشة وتحتاج للضغط عليها لرؤيتها كاملة.

جدير بالذكر أيضاً أن تطبيق تويتر هو الآخر يعاني من تلك المشكلة، ويختبر الآن ميزة عرض الصور كاملة في شريط التغريدات عوضاً عن عرضها مجتزأة ومقتطعة.

بعد التحديث سيتم عرض الصور في إطار أكبر لاستعراضها بشكل كامل، وهذا أمر مفيد وعملي لأولئك الذين يودون أخذ نظرة سريعة على الصورة دون الحاجة إلى الضغط عليها وفتحها.

أيضاً في التحديث الجديد بإمكان جميع أعضاء المجموعة تفعيل أو تعطيل خيار الرسائل المختفية Disappearing Messages من إعدادات المجموعة (يمكن لمديري المجموعة السماح بذلك أو رفضه).

ميزة الرسائل المختفية Disappearing Messages أطلقتها ابل نهاية العام الماضي، وعند تفعيلها من إعدادات الدردشة لأي محادثة شخصية أو في المجموعة تختفي الرسائل تلقائياً بعد مرور 7 أيام من تاريخ إرسالها.

يعمل واتس اب حالياً على عدة إضافات للتطبيق مثل خاصية نقل المحادثات بين الأندرويد و الايفون و تشفير النسخ الاحتياطية و تسريع الرسائل الصوتية وغيرها.

من المتوقع أن يتم إطلاق تحديث مماثل لتطبيق واتس اب على الأندرويد خلال الأيام المقبلة.