تطبيقات رمضان للاندرويد (4) – أفضل تطبيق لقراءة القرآن وبرنامج نسخ الأقراص الصلبة المميز!

نستمر معكم بشكل يومي ونشارككم أفضل تطبيقات يمكن تجربتها وذلك كعادتنا في شهر رمضان المعظم، حيث أننا نشارككم بتطبيقين يوميًا بدلًا من مقال تطبيقات الأسبوع المعتاد، واليوم سنتحدث عن تطبيقين إضافيين وأحدهم هو تطبيق ديني يتوافق مع كوننا في شهر رمضان، وثانيهم هو تطبيق مفيد لكل هاتف.

تطبيق قرآن للأندرويد – أفضل التطبيقات وأكثرها احترافية

هذا التطبيق هو واحد من أكثر تطبيقات القرآن احترافية ودقة وأداءًا، وهو تطبيق قديم في واقع الحال وله سنوات على المتجر مع أكثر من 10 مليون تحميل وأكثر من 570 ألف تقييم بمعدل 4.8/5، وهذا التطبيق هو من تطوير موقع Quran.com الغني عن التعريف.

التطبيق يوفر لك كل الأدوات التي تحتاجها لقراءة القرآن بدون أي مشاكل أو معوقات، كما أنه يوفر لك التفسيرات أيضًا وكذلك إمكانية الاستماع للقرآن صوتًا.

السعر : مجّاني

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برنامج EaseUS Disk Copy Pro – نسخ الأقراص الصلبة

هل تود نقل البيانات والملفات من قرص صلب إلى قرص صلب آخر دون خشية فقدان البيانات أو تلفها أثناء عملية النقل؟ هل تود الترقية إلى قرص صلب أكبر دون فقدان النظام المثبت على الجهاز؟ برنامج EaseUS Disk Copy Pro يقدم حلاً مثالياً لك وهو كما يشير الاسم من تطوير شركة EaseUS للبرمجيات.

مميزات البرنامج:

نقل البيانات وأنظمة التشغيل بسهولة من قرص صلب إلى قرص صلب آخر.

عمل نسخة احتياطية من بياناتك أو نظام التشغيل وحفظها على قرص آخر لاستعادها مرة أخرى في أي وقت.

سهولة نقل البيانات والملفات إلى الأقراص الصلبة الأكبر حجماً.

مساعدتك على ترقية القرص الصلب الخاص بك من HDD إلى SDD لتسريع عملية الإقلاع والأداء.

البرنامج يعمل على أنظمة تشغيل Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP.

يمكنك تحميل برنامج EaseUS Disk Copy Pro مجاناً للتجربة ولكن للاستمتاع بكافة الخصائص ونقل كل ما تحتاج من بيانات وملفات فإنك بحاجة لشراء النسخة الكاملة والتي يبدأ سعرها من 19.99$ فقط.

تحميل برنامج EaseUS Disk Copy Pro