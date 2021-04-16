تطبيقات رمضان للايفون والايباد (4) – برنامج نسخ الأقراص الصلبة المميز وتطبيق مجاني لفترة محدودة!

أهلاً بكم في مقال جديدة من سلسلة مقالات تطبيقات رمضان اليومية. اليوم معنا برنامج مهم لا غنى عنه يستخدم من أجل نسخ الأقراص الصلبة “الهارد ديسك” بالإضافة إلى تطبيق آخر مجاني لفترة محدودة.

برنامج EaseUS Disk Copy Pro – نسخ الأقراص الصلبة

هل تود نقل البيانات والملفات من قرص صلب إلى قرص صلب آخر دون خشية فقدان البيانات أو تلفها أثناء عملية النقل؟ هل تود الترقية إلى قرص صلب أكبر دون فقدان النظام المثبت على الجهاز؟ برنامج EaseUS Disk Copy Pro يقدم حلاً مثالياً لك وهو كما يشير الاسم من تطوير شركة EaseUS للبرمجيات.

مميزات البرنامج:

نقل البيانات وأنظمة التشغيل بسهولة من قرص صلب إلى قرص صلب آخر.

عمل نسخة احتياطية من بياناتك أو نظام التشغيل وحفظها على قرص آخر لاستعادها مرة أخرى في أي وقت.

سهولة نقل البيانات والملفات إلى الأقراص الصلبة الأكبر حجماً.

مساعدتك على ترقية القرص الصلب الخاص بك من HDD إلى SDD لتسريع عملية الإقلاع والأداء.

البرنامج يعمل على أنظمة تشغيل Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP.

يمكنك تحميل برنامج EaseUS Disk Copy Pro مجاناً للتجربة ولكن للاستمتاع بكافة الخصائص ونقل كل ما تحتاج من بيانات وملفات فإنك بحاجة لشراء النسخة الكاملة والتي يبدأ سعرها من 19.99$ فقط.

تحميل برنامج EaseUS Disk Copy Pro

تطبيق Phone Drive – تطبيق متعدد المهام بديل تطبيقات الملفات Files



هو تطبيق مميز وقد يغنيك عن استخدام تطبيقات أخرى فهو عبارة عن مدير ملفات للجهاز وكذلك الشبكات السحابية، ومشغل وسائط متعددة، ومتصفح للإنترنت، وعارض للصور، وقاريء PDF، ومرسل ومستقبل للملفات. السعر الأصلي للتطبيق 2.99$

السعر : مجاني لوقت محدود