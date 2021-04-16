تايلاندي يلجأ لحيلة غريبة للحصول على الإجازات

في إطار سعيه للحصول إجازة طويلة مدفوعة الأجر قام موظفٌ تايلاندي يعمل في أحد البنوك بتطليق زوجته 4 مرات خلال 32 يوماً.

حيث استغل الشاب الذي لم تكشف هويته ثغرةً في قانون العامل التايواني تتيح للشخص المتزوج الحصول على إجازة مدفوعة لمدة 8 أيام، وفي نهاية أيام الإجازة كان يطلق زوجته، ثم يتزوجها مجدداً ليحصل على إجازة جديدة.

وبعد أن تقدم الشاب بالتقدم بطلب إجازة للمرة الخامسة على التوالي قام البنك برفض طلب إجازة للزواج، وهذا ما دفع الشاب لتقديم شكوى ضد البنك بحجة خرق القانون رقم 2 من قانون العمل التايواني.

وكلفت المحكمة لجنة للتحقيق في الدعوى التي رفعها الموظف، وقامت اللجنة بعد مراجعة القضية بفرض غرامة مالية على البنك قدرت ب 705 دولار أمريكي، وقالت إنّ البنك خالف القانون، في حين لم يقم الموظف بمخالفته رغم تصرفه الغير أخلاقي.

—

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية