DJI تطلق طائرة درون بميزات رائعة

كشفت شركة DJI عن طائرة درون مميزة بكاميرا قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 5.4K أطلقت عليها Air 25.

وجاءت الطائرة الجديدة بتصميم مشابه للتصميم السابق، وستدعم تقنية Binacular Zooming والتي تساعدها على اكتشاف العقبات في الطريق، بالإضافة لدعمها تفادي العقبات في الاتجاهات ال4.

بالإضافة إلى ذلك ستدعم هذه الطائرة أحدث OcuSync مع دعم التحكم حتى مسافة تصل إلى 12 كيلو متر.

وستحتوي كاميرا هذه الطائرة على مستشعر CMOS بحجم 1 إنش، وحجم بيكسل 2.4، وبطارية بسعة 3500 ميلي أمبير، وهذا ما يجعل الطائرة تحلق لمدة 31 دقيقة فقط.

وتتميز الطائرة بقدرتها على تسجيل الفيديوهات بدقة 5.4 بيكسل أو 5472 * 3078 بيكسل، بالإضافة لدعمها تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، وتسجيل فيديو عند 150 ميغا بيكسل.

يشار إلى أنّ الشركة الأمريكية ستوفر طائرتها الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 999 دولار أمريكي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية