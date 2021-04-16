جينفر لوبيز تفسخ خطبتها من إليكس روديغيز

أكدّت المغنية الأمريكية جينفر لوبيز انفصالها عن خطيبها لاعب البيسبول إليكس روديغيز بشكلٍ نهائي.

حيث أصدر النجمان بياناً مشتركاً أكدّا من خلاله الانفصال، وفسخ الخطبة التي استمرت لعامين متواصلين دون ذكر الأسباب التي أدّت لهذا الانفصال.

وأوضح النجمان لقد أدركنا بأنّ البقاء كأصدقاء هو الحل الأمثل لنا، وسنبقى على تواصل بشكلٍ دائم، وسنقوم بدعم بعضنا البعض، والقيام بمجموعة من الأعمال المشتركة.

وشكر النجمان الأشخاص الذين قاموا بدعمهم خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال إرسال الكلمات الطيبة والدعم الكبير.

وكان الثنائي الذي يطلق عليه لقب جي رود منذ ظهوره على غلاف فانيتي فير قبل 3 سنوات قد بدءا المواعدة في العام 2017، قبل أن يعلنان عن خطبتهما في العام 2019.

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