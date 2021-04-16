TCL تطلق هاتف جديد ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير

في إطار سعيها لمنافسة شركات سامسونج وهواوي أعلنت شركة TCL الصينية طرح هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه 20L Plus.

وسينبض هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 662 الحديث والمطور بتقنية 11 نانو متر، ونظام تشغيل أندرويد، ومعالج رسوميات Adreno 610.

وأحاطت TCL هاتفها الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، تم صناعته من المعدن والبلاستيك مقاوم للصدمات والخدوش.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، بمعدل سطوع يصل إلى 500 شمعةم2، وتردد 120 هرتز.

ويتميز هذا الجهاز باحتوائه على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة، وستدعم الكاميرا تقنية HDR.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ USB-C، شريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر هاتفها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 270 دولار أمريكي.

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