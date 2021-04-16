ZTE تكشف عن هاتف بمعالج مميز ومواصفات رائعة

كشفت شركة ZTE الصينية عن هاتفٍ جديد بمعالجٍ مميز ومواصفات رائعة أطلقت عليه ZTE AXON 30 Ultra.

واعتمدت الشركة الصينية في عمل هذا الجهاز على معالج Snapdragon 888 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة MyOS11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة، ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 140 HZ، وستدعم الشاشة محتوى +HDR10، وتغطية ألوان DCI-P3 بنسبة 100%.

وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل مناسبة لالتقاط صور السيلفي، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل لكل عدسة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت مع إمكانية رفعها حتى 1 تيرا بايت، في حين ستكون الذاكرة العشوائية بسعة 8، 12، و16 غيغا بايت.

وسيحتوي هذا الجهاز على بطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 66 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يشار إلى أنّ ZTE ستوفر هذا الهاتف بألوان الأبيض، الأسود، والأخضر، وستطلقه في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 720 دولار أمريكي بحسب سعة الذاكرة الداخلية والعشوائية.

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