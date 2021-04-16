ديل تسعد عشاق الألعاب بشاشتين مميزتين

أماطت شركة ديل الأمريكية اللثام عن شاشتين منحنيتين مناسبتين لعشاق الألعاب أطلقت عليهما S3233DGM، وS2722DGM.

وستأتي الشاشة وS2722DGM بمقاس 27 بوصة ومعدل انحناء 1500R، أما الشاشة S3233DGM فستأتي بمقاس 32 بوصة ومعدل انحناء 1800R.

وأفادت الشركة الأمريكية إنّ الشاشتين الجديدتين ستتمتعان بدقة وضوح QHD، ونسبة تباين تصل إلى 1:3000، كما أنّهما ستغطيان نطاق الألوان sRGB بنسبة 99%.

وسيبلغ معدل تنشيط الصورة في الشاشتين الجديدتين 165 هرتز، أما زمن الاستجابة فسيصل إلى 1 أو 2 مللي ثانية.

وستحتوي الشاشتان على عددٍ من المنافذ، بالإضافة لمجموعة من الخاصيات المتعلقة بالألعاب كخاصية VRR، وخاصية AMD FreeSync.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تعلن حتى الآن عن سعر الشاشتين الجديدتين اللتين ستطلقهما في الأسواق العالمية خلال شهر يونيو القادم.

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