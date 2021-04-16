شيرين تفتح حسابها على موقع إنستجرام مجدداً

أدخلت الفنانة المصرية شيرين السعادة لقلوب عشاقها بعدما أعادت فتح حسابها الرسمي في موقع إنستجرام بعد إغلاقٍ دام لعامين.

وأعادت النجمة المصرية افتتاح الحساب من خلال نشر فيديو لها عرض مع بداية شهر رمضان المبارك وشاركها فيه عدد من النجم كملك قورة، أحمد داش، آسر ياسين، وأمينة خليل، مصطفى فهمي، وسعاد يونس، وعلّقت على الفيديو بالتأكيد على أهمية الحكايات التي تعيشها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبأنّها هذه الحكايات تصبح عشرة عمر.

وأوضحت شيرين إنّها استعادت الحساب بجميع المنشورات التي نشرتها عليه في السنوات السابقة.

وكانت شيرين قد أغلقت حساباتها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي باستثناء حسابها على تويتر وذلك بعدما تعرضت لهجمة عنيفة بعد إعلان دعمها لحرائق لبنان، حيث اتهمت بعدم دعم وطنها في المحن التي مرّ بها.

يذكر أنّ شيرين رفضت في وقت سابق الاستجابة للحملة التي أطلقها جمهورها والذين طالبوها بإعادة فتح حساباتها.

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