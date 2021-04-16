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فيروس كورونا يجتاح طاقم مسلسل “عالم موازي”

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضرب فيروس كورونا بقوة طاقم مسلسل عالم موازي المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وأدى لإيقاف عمليات التصوير.

حيث أعلنت الجهة المنتجة عن إصابة كل من دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز، مدير التصوير جلال الزكي، المنتج والمخرج هشام جمال، و6 أشخاص آخرين من طاقم العمل بفيروس كورونا المستجد.

وأكدّت الشركة المنتجة دخول جميع المصابين بالفيروس السريع الانتشار بالحجر الصحي وفق البروتوكول المتبع من قبل وزارة الصحة المصرية، وخضوع بقية الممثلين وفريق العمل لاختبارات PCR، مع توقف لعمليات التصوير بشكلٍ كامل.

وأوضحت الشركة إنّ مصير المسلسل بات مجهولاً، وتوقعت تأجيل عرضه لما بعد شهر رمضان المبارك.

يذكر أنّ مسلسل عالم موازي مكون من 15 حلقة، وسيشارك في بطولته نخبة من النجوم يأتي في مقدمتهم دنيا سمير غانم، شيماء سيف، إسلام إبراهيم، دلال عبد العزيز، وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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