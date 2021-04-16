لسببٍ “غريب” أم تنهي حياة أطفالها

اعترفت الأمريكية لورا كاريلو في لقاء تلفزيوني إنّها أقدمت على قتل أطفالها الثلاثة لحمايتهم من الأذى الذي يسببه لهم والدهم.

ودافعت المرأة التي كانت تعيش في مقاطعة كيرن الأمريكية عن فعلتها بالقول إنّ أطفالها تعرضوا لأذىً كبير نتيجة سوء معاملة والدهم، ولأنّها وعدتهم بحمايتهم ارتأت قلتهم من خلال إغراقهم.

وأضافت المرأة البالغة من العمر إنّها ارتكبت جريمتها ثم انطلقت بسيارتها نحو الشمال لترمي نفسها في أحد المنحدرات وتقتل نفسها، لكنّ السيارة علقت في إحدى الحفر، وقام بعض الأشخاص بمساعدتها، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها في مقاطعة تولير بعد اكتشاف الجريمة.

وكانت الشرطة قد عثرت على جثث دينتون 3 سنوات، تيري عامين، وسييرا ستة أشهر في شقة الأم في حي ريسيدا في لوس أنجلوس، لتبدأ بعدها عملية البحث عن الأم التي ارتكبت الجريمة.

وعبّرت الأم عن أسفها لهذا التصرف، وقالت إنّها كانت تتمنى بقاء أطفالها على قيد الحياة، لكنّ الظروف الصعبة التي مرّوا بها دفعها لقتلهم.

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