مشهد الثلاجة في “ممنوع التجول” يثير غضب المتابعين

لم يحظَ مشهد الثلاجة الذي عرض في الحلقة الثانية من مسلسل ممنوع التجول الكوميدي بإعجاب المتابعين، الذين هاجموا المشهد والممثلين بشكلٍ كبير.

وتحدث المشهد عن 3 أشخاص يحاولون إدخال جثة والدهم المتوفي في الثلاجة، حيث ظهر في المسجد ناصر القصبي، على الحميدي، وفاطمة الحسوني وهو يقومون بحمل الجثة، ثم تفريغ الثلاجة، في محاولة منهم لوضعها فيها.

وينتهي المشهد الذي بلغت مدته 3 دقائق و17 ثانية بفشل الثلاثي في وضع الجثة في الثلاجة لصغر حجمها.

وأبدى عدد كبير من المتابعين غضبهم من الشهد، وقالوا إنّ المشهد يستخف بموقف الموت المهيب، بالإضافة لأنّه يقلل من احترام الآباء.

ومسلسل ممنوع التجول مسلسل اجتماعي كوميدي يعرض على شكل لوحات، ويتحدث عن قصص مستمدة من الحظر الصحي الذي فرض بسبب انتشار فيروس كورونا، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما الخليجية كناصر القصبي، حبيب الحبيب، راشد الشمراني، إلهام علي، وغيرهم.

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