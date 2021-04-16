بسبب كلب.. مريضة إيطالية تفرّ من المستشفى

تفاجأت شرطة منطقة بونتي ميلفو الواقعة في العاصمة الإيطالية روما بوجود امرأة مرتكبة ترتدي لباس النوم وعلى يدها سوار المستشفى، وتسير بشكلٍ عشوائي وبدون هدف الأمر الذي جعلهم يشكون في أمرها ويوقفونها.

وقام رجال الشرطة بنقلها إلى المركز من أجل التحقيق معها، لتخبرهم بأنّها غادرت المستشفى دون أن تحصل على الموافقة الطبية لكي تعود لمنزلها وتحضر كلبها الذي ظل بالشقة لمفرده منذ 5 أيام.

وعلى الفور قام عدد من رجال الشرطة بإعادة المرأة التي كانت تعاني من حالة صحية ونفسية سيئة إلى المستشفى بعدما وعدوها برعاية كلبها، في حين توجه قسم آخر لشقة المرأة التي لم تكشف هويتها من أجل الاطمئنان على صحة كلبها الذي كان من فصيلة البودل.

الجدير بالذكر أنّ رجال الشرطة اهتموا بالكلب الوحيد لعدة أيام قبل أن يوكلوا المهمة لإحدى دور رعاية الحيوانات الأليفة ريثما تستعيد صاحبته عافيتها، وتغادر المستشفى.

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