ناقلة تحول نهراً في ويلز للون الأبيض

تسبب حادث اصطدام ناقلة حليب وقع بالقرب من بلدة كارماثينشاير الويلزية بتحول لون مياه نهر الدرليس للون الأبيض.

ووقع الحادث بعد خروج الشاحنة التي تحمل كميات كبيرة من الحليب من الطريق السريع، الأمر الذي أدى لتسرب كميات كبيرة من الحليب لمجرى النهر.

وقام سكان البلدة بنشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر النهر الذي تحول للأبيض، وحظيت هذه الفيديوهات بمجموعة كبيرة من التعليقات الطريفة.

من جهةٍ أخرى أفادت شركة ناتورال روسوس ويلز التي تشرف على إدارة الموارد الطبيعة في المنطقة إنّ المشهد كان غير مألوفاً، وبأن كميات كبيرة من الحليب تسربت لمجرى النهر.

يشار إلى أنّ الشرطة المحلية تمكنت بعد عدّة ساعات من الحادث من إزالة الناقلة عن الطريق، وإعادة فتحه مجدداً أمام حركة السير.

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