تكريم خبيرة الآثار الليبية “مبروكة القبائلي”

شهدت مدينة سوسة الليبية الساحلية حفلاً لتكريم خبيرة الآثار الليبية “مبروكة عبدالمولى القبائلي”، بمناسبة رجوع القطعة الأثرية القيمة “رأس فاوستينا” إلى سوسة، من قبل مصلحة الآثار الليبية .

تعد “مبروكة القبائلي” من أشهر خبراء الآثار في ليبيا وقد عملت في هذا القطاع على يد عالم الآثار الايطالي “غولد شايلدو ” بدءاً من عام 1966 م، حيث تتلمذت علي يديه في مجال التنقيب والترميم .

وراكمت “مبروكة” خبرة عالية في هذا المجال الحيوي المعرفي، فهي تعرف تاريخ كل قطعة أثرية و تدرك قيمتها ويصفها العارفون بالآثار بأنها موسوعة علمية وهي تجيد قراءة اللغة الإغريقية القديمة إضافةً للغة الإيطالية.

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