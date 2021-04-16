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تكريم خبيرة الآثار الليبية “مبروكة القبائلي”

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة سوسة الليبية الساحلية حفلاً لتكريم خبيرة الآثار الليبية “مبروكة عبدالمولى القبائلي”، بمناسبة رجوع القطعة الأثرية القيمة  “رأس فاوستينا” إلى سوسة، من قبل مصلحة الآثار الليبية .

تعد “مبروكة القبائلي” من أشهر خبراء الآثار في ليبيا وقد عملت في هذا القطاع على يد عالم الآثار الايطالي “غولد شايلدو ” بدءاً من عام 1966 م، حيث تتلمذت علي يديه في مجال التنقيب والترميم .

وراكمت “مبروكة” خبرة عالية في هذا المجال الحيوي المعرفي، فهي تعرف تاريخ كل قطعة أثرية و تدرك قيمتها ويصفها العارفون بالآثار بأنها موسوعة علمية وهي تجيد قراءة اللغة الإغريقية القديمة إضافةً للغة الإيطالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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