نوكيا تطلق هاتف اقتصادي مميز

أطلقت شركة نوكيا الفنلندية هاتف اقتصادي جديد ببطارية كبيرة أطلقت عليه Nokia G10.

وسينبض داخل هذا الجهاز معالج Media Tek Helio G25، بتقنية 12 نانو متر، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الشهيرة هاتفها الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة، ومعدل سطوع 269 شمعةم، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 32 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 32 غيغا بايت مع إمكانية توسيعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما بالنسبة للذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5050 ميلي أمبير تجعل الهاتف يعمل لمدة 3 أيام في الاستخدام العادي، منفذ 3.5 للسماعات، منفذ USB Type-C2.0، واي فاي وبلوتوث.

يشار إلى أنّ نوكيا ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 140 يورو.

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