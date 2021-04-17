أفضل الأطعمة لوجبة السحور ، يأتي رمضان بطقوسه المميزة التي يحرص جميع المسلمين في جميع بقاع الأرض على اتباعها، وفى رمضان يتناول المسلم وجبتين أساسيين وهما وجبة الإفطار والأخرى وجبة السحور التي لا تقل أهمية عن وجبة الإفطار والتي يجب أن يتوفر فيها بعض العناصر الغذائية لقضاء صوم صحي طوال اليوم، ولهذا نقدم لكم في عالم المعرفة أفضل الأطعمة لوجبة السحور.

أفضل الأطعمة لوجبة السحور

وجبة السحور من الوجبات الرمضانية التي يحرص الجميع على تناولها طوال شهر رمضان والتي يجب أن تحتوي على المغذيات التي يحتاج إليها الجسم ليمده بالشبع طوال اليوم ويبعد عنه الشعور بالجوع وعدم الشعور بالإجهاد والتعب خلال فترة الصيام ولذلك يجب التركيز على الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة بالإضافة إلى تناول الكثير من السوائل وإليكم أفضل الأطعمة لوجبة السحور ومنها:

الفول

يتميز الفول بأنه من أنواع البقوليات الغنية بشكل كبير بالكربوهيدرات المركبة التي من شأنها تمنح الإنسان الشعور بالشبع لأكبر فترة من الوقت.

كما أن الفول يتميز بأنه من المواد الغذائية البطيئة في الهضم بجانب احتوائه على نسبة مرتفعة من عنصر الحديد والبروتينات والأملاح المعدنية والبوتاسيوم والمغنيسيوم وكلها من العناصر التي يحتاج إليها الجسم بشكل كبير.

الزبادي

لا أحد ينكر أن اللبن الزبادي من أفضل أنواع الأغذية الصحية التي يقبل على تناولها المسلمون في وجبة السحور.

كما يعد الزبادي من الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامينات والبروتينات بالإضافة إلى احتوائه على البكتيريا النافعة التي لها فضل كبير على تحسين عملية الهضم وعدم الشعور بالعطش.

الشوفان

الشوفان من الحبوب الكاملة الغنية بالكربوهيدرات والتي تأخذ وقتا طويلا في عمليه الهضم بالإضافة إلى أنها تساعد بشكل كبير على استقرار مستوى السكر في الدم الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ على مستويات الطاقة لأطول وقت.

طريقة تقديم الشوفان

الشوفان مع التمر: وهي من أفضل الوجبات في السحور حيث أن التمر يتميز بأنه من المصادر الجيدة للفيتامينات مثل (الريبوفلافين والنياسين وفيتامين ك،أ،و).

كما يضم مجموعة من المعادن المختلفة كالكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والفوسفور.

الشوفان باللبن

وهي من الوجبات التي تعمل على استقرار مستويات الطاقة في الجسم ويمكن القيام بتزويده ببعض الفواكه المجففة التي تزيد من فائدة هذه الوجبة.

البروتينات

تتوفر البروتينات في الأسماك واللحوم ولحوم الدجاج بدون جلد وتتميز هذه البروتينات أنها تساعد على بناء أنسجة الجسم بجانب بناء نظام المناعة بالإضافة إلى أنها تعطي الشعور بالشبع وتمد الجسم بالطاقة طوال اليوم لأنها تهضم ببطء شديد.

التمر

التمر من الأغذية الجيدة في وجبة السحور حيث يحتوي على نسبة مرتفعة من عنصر الحديد بجانب احتوائه على السكريات الطبيعية التي تقوم بمد الجسم بالطاقة.

كما أن التمر فقير للدهون الضارة بجانب غناه بالألياف والبوتاسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وكلها من المواد التي يحتاج إليها الجسم في فترة الصيام.

الخضروات

يحتاج الجسم إلى الكثير من السوائل وتعتبر الخضروات مثل الخيار والخس والجرجير والفجل من المواد الغذائية التي تمد الجسم بالسوائل ويرجع ذلك لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الماء ويساعد ذلك على وقاية الصائم من إصابته بحالات الإمساك المزمنة بالإضافة إلى الحد من الشعور بالعطش خلال فترة الصيام.

الأطعمة الممنوع تناولها في وجبة السحور

هناك الكثير من أنواع الأطعمة التي يجب تجنب تناولها في السحور لأنها تسبب الشعور بالعطش ومنها:

جميع أنواع المشروبات الغازية.

كافة الأطعمة المقلية.

جميع الأطعمة الغنية بالدهون.

الأغذية التي تحتوي على المواد الحارة والتوابل الكثيرة.

جميع أنواع الأطعمة المملحة مثل المخللات والرنجة والسردين.

العصائر الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة.

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