الحليب الذهبي.. تعرفي عليه وعلى فوائده الصحية الكثيرة

يعتبر الحليب الذهبي أو حليب الكركم مفيدًا للصحة؛ فهو يحتوي على الكثير من المكونات التي يمكن أن تساعد على حل العديد من المشاكل الصحية؛ ولهذا من المهم تعلم طريقة تحضيره والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناوله.

وإليك ما يجب أن تعرفيه عن الحليب الذهبي.

فوائد الحليب

يحتوي الحليب الذهبي أو حليب الكركم على مادة الكركمين، ويمكن الاعتماد عليه لعلاج بعض المشاكل الصحية، ومنها آلام الروماتيزم والتهابات الجلد والاضطرابات الهضمية وغير ذلك.

يساعد على الحد من الالتهابات ويهدئ أوجاع المفاصل.

يمكن أن يساعد على خسارة الوزن.

يهدئ احمرار البشرة وخصوصًا في حال تم تطبيقه عليها لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تخلّص الجسم من السموم، وتأثير الشوارد الحرة الضارة.

يساعد على الحدّ من التهابات المجاري التنفسية وتخفيف الاحتقان على مستوى الرئتين، كما أنه علاجٌ مفيدٌ لحالات الربو وألم الحنجرة.

يسهل عملية الهضم لكن الأفضل عدم المبالغة في شربه لأن هذا يمكن أن يسبب المعاناة من الإسهال.

يمكن أن يساعد على النوم بشكل جيد.

ينطوي على فوائد كثيرة أخرى منها تنقية الدم وتقوية العظام وتخفيف ألم الدورة الشهرية.

طريقة التحضير :

المرحلة الأولى

المقادير

ربع كوب من بودرة الكركم

نصف ملعقة وسط من الفلفل الأسود المطحون

نصف كوب من الماء

الطريقة:

تمزج المكونات جيدًا وتوضع في وعاء على نار هادئة، مع التحريك المستمر، إلى أن يصبح المزيج سميكًا.

ينزع عن النار ويترك ليبرد ثم يوضع في عبوة في الثلاجة.

المرحلة الثانية

المقادير

كوب من حليب اللوز

ملعقة وسط من زيت جوز الهند

ربع ملعقة وسط من مزيج الكركم المحضر في المرحلة الأولى

عسل

الطريقة:

تُمزج المكونات وتوضع على نار هادئة مع التحريك حتى الغليان.

يُنزع المزيج عن النار ويضاف إليه العسل، وهكذا يمكن تناول الحليب الذهبي؛ للاستفادة من خصائصه الكثيرة.

وسوم: الحليب الذهبي

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