متى تُشكّل الأطعمة المشوية خطورةً على صحتك؟

يُعتبر تناول الأطعمة المشوية من العادات الشائعة في مجتمعنا، ويرى الكثير من الخبراء أن هذه الأطعمة تحتوي على الكثير من الفوائد الأساسية، لكن يبدو أن آخرين يحذرون من تناولها في بعض الحالات، فمتى تشكل الأطعمة المشوية خطورةً على الصحة؟

الأطعمة المشوية.. ضارة؟

كي لا تصبح الأطعمة المشوية ضارةً؛ من المهم تناول تلك التي تم تحضيرها على الحطب لا على الغاز. فهذا يمكن أن يشكل خطورةً على الصحة لأن المأكولات قد تمتص جزيئات الغاز. ومن المهم عدم المبالغة في عملية الشواء< لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى تسرب الهيدروكربونات إلى الأكل.

من الأفضل وضع الطعام على بعد عشرة سنتيمترات فوق الحطب.

ومن الضروري اختيار فحم شواء ذي نوعية جيدة، لأن ذلك السيئ يمكن أن يؤدي إلى تسرب الملوثات إلى داخل الطعام، كذلك يجب تنظيف لوح الشواء بشكل دائم؛ لأن عدم فعل هذا يمكن أن يُسبّب التقاط بعض العدوى عن طريق المأكولات التي يتم شيّها.

ومن أجل تناول الأطعمة المشوية دون تعريض الصحة للخطر؛ يرى الخبراء أنه يجب فعل هذا من مرة إلى مرتين أسبوعيًا كحد أقصى، وينهبون إلى أن الشواء على درجة حرارة عالية يُفقد الأطعمة ما تحتوي عليه من معادن ومضادات للأكسدة، ولهذا يرون أن من الأفضل شواء اللحوم والأسماك والدجاج على درجة حرارة معتدلة ونزعها عن النار فور نضوجها وبدء تغير لونها.

وهكذا أصبحت تعرفين متى تشكل الأطعمة المشوية خطورةً على الصحة، وأفضل طريقة لتحضيرها وعدد مرات تناولها أسبوعيًا، دون أن يُسبّب هذا معاناتك من بعض المشاكل.

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