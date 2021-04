سوني تخطط لإطلاق ألعاب بلايستيشن الأنجح للهواتف الذكية

سوق الهواتف الذكية مستمر في النمو والتطور، والهواتف الذكية نفسها أصبحت في غاية القوة، خصوصًا هواتف الألعاب مثل Black Shark أو ROG Phone وغيرهم، ويبدو أن شركة سوني منتبهة جيدًا لهذا الأمر، حيث أن الشركة تخطط حاليًا لحمل ألعاب بلايستيشن الأنجح والأقوى لمنصة الهواتف الذكية!

ألعاب بلايستيشن الناجحة قادمة للهواتف

منصة Eurogamer المتخصصة في الألعاب قد اكتشفت أن شركة سوني تعمل حاليًا على توظيف مدير جديد لقسم مخصص بتطوير الألعاب للهواتف الذكية، وهذا المدير سيعمل على تحويل ألعاب بلايستيشن الأنجح والأقوى لألعاب هواتف ذكية مع نفس الدقة والجودة بالضبط.

سيتم ذلك في خلال فترة تتراوح بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، وقد نشهد أولى الألعاب في وقت قريب جدًا وتحديدًا في عام 2022 المقبل، يُذكر أن سوني من ناحيتها كان لديها اجتهادات كبيرة لنقل الألعاب للهواتف الذكية منها تطبيقات بث المحتوى مثل بلايستيشن ناو.

حسبما فهمنا، المدير الجديد الذي تعمل سوني على توظيفه لهذا القسم سيعمل على إعادة تحديد مفاهيم واستراتيجيات القسم بشكل عام، والهدف الرئيسي هنا هو نقل ألعاب سوني الأهم لمنصة الهواتف الذكية، مثل The Last of Us، God of War وكذلك Uncharted.

ما رأيك أنت؟ وما هي ألعاب بلايستيشن المفضلة بالنسبة لك والتي تريد أن تراها في أقرب وقت على منصة الهواتف الذكية؟