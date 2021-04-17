هذا هو مستقبل الايفون في عام 2022 وفقاً لآخر التسريبات!

دعونا نقفز على أخبار وتسريبات هواتف الايفون القادمة نهاية العام الجاري ونتناول بعضاً من التسريبات التي انتشرت مؤخراً حول هواتف الايفون التي ستأتي عام 2022 المقبل.

ايفون 2022 أو ايفون 14

في كل عام تكشف ابل عن إصدار جديد من الايفون وفي عام 2022 سوف تطل علينا بسلسلة هواتف ايفون 14 وفقاً للتسلسل الرقمي المعتاد من ابل.

السيد Ming-Chi Kuo الذي يعزى إليه معظم التسريبات الصحيحة حول الايفون خصوصاً ومنتجات ابل عموماً سرد بعض المعلومات حول سلسلة الايفون ما بعد القادمة أو ايفون 14.

بدايةً، ذكر المحلل الشهير المهتم بشئون ابل أن هواتف ايفون 14 في عام 2022 سوف تأتي بأربعة إصدارات: اثنين منها بشاشة 6.1 إنش واثنين آخرين بشاشة 6.7 إنش.

لن تقوم ابل بإطلاق هواتف ايفون مجدداً بشاشة أقل من 6 إنش كما هو الحال مع إصدار الايفون ميني، ربما يحدث ذلك فقط مع إصدارات هاتف ايفون SE اللاحقة.

رفع أداء الكاميرا إلى مستوى جديد

ابل سوف تضع مستشعر للكاميرا بدقة تصل إلى 48 ميجابكسل لأول مرة، لأن ابل لم تعودنا على تلك القفزات الواسعة فيما يتعلق بدقة الكاميرا في الايفون.



الكاميرا سوف قادرة على التصوير بدقة 48 ميجابكسل كما ستكون قادرة أيضاً على إنتاج صور بدقة 12 ميجابكسل بتقنية دمج البكسلات المعتادة في الكثير من الهواتف الذكية.

أيضاً من المنتظر أن تكون الكاميرا قادرة على تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 8K فائقة الدقة، كما ستكون الصور ومقاطع الفيديو مناسبة لأجهزة الواقع الافتراضي والمعزز.

أيضاً من المحتمل أن نشهد طفرات أخرى مثل إزالة النوتش واستبداله بإخفاء الكاميرا الأمامية ونظام التعرف على الوجه Face ID تحت الشاشة أو في ثقب صغير. كذلك أيضاً الكاميرا المكبرة أو عدسة البيريسكوب Periscope قد تكون إضافة محتملة.

نضع هذه التسريبات جنباً إلى جنب مع تسريبات هواتف ايفون 13 / برو القادمة نهاية العام الجاري 2021 لتعطينا تصور عن اتجاه التطوير التي تعمل عليه ابل من أجل إصدارات الايفون الجديدة.