الناقد طارق الشناوي يُشيد بالمشهد “الرباعي” في “القاهرة كابول”

اعتبر الناقد المصري، طارق الشناوي، أن المشهد الذي جمع طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، وأحمد رزق، ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل القاهرة كابول، “هذا المشهد يعتبر (ماستر سين) وهو من المشاهد النادرة في الدراما التليفزيونية، بحيث يمتد كل هذا الزمن ويصبح هناك هذا العصف الفكري بين الشخصيات”.

وأوضح الشناوي في تصريحه لموقع “مصراوي” : “الدراما في عمقها فعل، وأرى أنه في سياق المشهد توجهات 4 شخصيات رئيسية يجمعها تاريخ مشترك وصداقة قديمة ثم تباين في التوجهات الفكرية، هذا أدى أن المشهد يكون بهذه الصعوبة، وأقصد صعوبة في الكتابة، والصعوبة الأكبر في التنفيذ فالممثلون الأربعة كانوا في حالة وهج”.

وأضاف: “الفكرة أرادها المؤلف عبدالرحيم كمال، والمخرج حسام علي أن تصل للناس بقوة، وأمامه رحلة داخل عقول الأصدقاء الأربعة، فكان ينبغي أن يتوقف أمام كل التفاصيل ليبدأ في الحكي”.

وختم الناقد طارق الشناوي حديثه: “من ثم التحليل بأن تكون كمتلقٍ قد أصبحت جزءًا من الحالة التي تراها، تجعلك تفكر وتبدأ في تقمص الشخصيات ودوافع الأربعة فكلنا جميعًا سيكون بداخلنا شخص من الأربعة بشكل أو بآخر، وهذا المشهد رحلة بقدر ما تبدو مع الأشخاص تبدو في الحقيقة مع أنفسنا”.

ولاقى المسلسل إعجاب الكثير ممن تابعوا أولى حلقاته منذ بدء عرضها مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

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