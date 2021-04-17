زليتن.. وصول 4 آلاف جرعة من لقاحي “أسترزينيكا” وسبوتنيك” المخصصة للبلدية

أكد مدير فريق الرصد والاستجابة السريعة بزليتن ميلاد سبيقة، إستلام الكمية المخصص للبلدية من لقاح ” أسترزينيكا” بعدد 1820 جرعة و 2100 جرعة من لقاح” سبوتنيك”.

وأضاف سبيقة في تصريحات لإذاعة زليتن، الجمعة، أن الحملة المخصصة للتطعيمات ستنطلق الأحد بكافة المراكز الصحية المحددة والمسجلة بالمنظومة.

وأوضح سبيقة أن الأولوية للتطعيمات ستكون للعاملين بالمراكز الصحية والمستوصفات وقسم العزل والفلترة والمختبر المرجعي .

يذكر أن البرنامج الوطني للتطعيمات أعلن، السبت، أنطلاق حملة التطعيمات في عدد من البلديات بطرابلس.

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