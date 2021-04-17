أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات للأندرويد

هذا هو السؤال الأكثر جدلاً في عالم الحماية الرقمية والأمن السيبراني، هل حقاً نحتاج لأفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات على نظام أندرويد؟ الإجابة المختصرة على هذا السؤال هي “نعم، نحن نحتاج إليها وبكل تأكيد”.

ولكن حتى نعطي كل ذي حقٍ حقه، وقبل كل شيء، ينبغي أن نعترف بجهود شركة جوجل المضنية في حماية نظام أندرويد من الفيروسات ومجرمي الإنترنت. كما أن شرطة متجر جوجل بلاي تقوم “حقاً” بعمل رائع في محاربة التطبيقات المخادعة وإزالتها فور العثور عليها.

هل نحتاج لتطبيقات مكافحة الفيروسات على هواتفنا؟

ولكن عند النظر في هذا الأمر بصورة منطقية، سوف نكتشف أنه يتم إضافة المئات، بل أحياناً الآلاف من التطبيقات الجديدة كل يوم على المتجر. وسيكون من الصعب على خوارزمية المتجر أو شرطته تفقد هذا العدد الضخم فور طرحه مباشرةً. فقد يتطلب الأمر عدة أيام أو شهور أو حتى سنوات حتى تستلم شرطة المتجر العديد من شكاوى المستخدمين والمراجعات السلبية التي تؤكد على أن هناك خطورة من جراء تلك التطبيقات. حينها فقط سوف تتصرف شرطة جوجل على الفور وستبادر بإزالة تلك التطبيقات.

ولكن للأسف الشديد، قد يكون الاوان قد فات، وبالتالي فقد تمكنت بعض التطبيقات من غزو ملايين هواتف الأندرويد وضخ الفيروسات والإعلانات الضارة في نظام عملها. بعض فيروسات الفدية قد تحرمك من الوصول إلى أهم البيانات والملفات الثمينة الموجودة على هاتفك. بعضها الآخر قد يتسبب في تلف الملفات وضياعها.

ولذلك، حتى لا تقعون ضحية في أيدي هؤلاء المجرمين، ينبغي دائماً أن تتأكدون من وجود جدار حماية قوي على هواتفكم أكثر من مجرد حماية جوجل الرسمية. خاصة إذا كان أحدكم قام بترويت هاتفه وفقد أهم مزايا الحماية والأمان التي توفرها جوجل له.

في هذا الموضوع، سوف نستعرض لكم مجموعة من أفضل وأقوى تطبيقات مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة على نظام أندرويد، ونتيجة لذلك ننصحكم بتجربتها والاختيار من بينها. وبهذا الشكل أنتم تحافظون على صوركم الشخصية والبيانات والمعلومات الثمينة التي لديكم من أن تذهب هباءً بين عشية وضحاها.

1- Kaspersky Mobile Antivirus

في الحقيقة تطبيق Kaspersky Mobile Antivirus هو عبارة عن منصة شاملة وجدار حماية في غاية القوة والصرامة ضد جميع عمليات السرقة والاحتيال والفيروسات والبرامج الضارة.

إذا اتخذت قرارك في شراء الإصدار المدفوع سوف تتحصل على العديد من المزايا الرائعة، والتي تشتمل على حظر المواقع الخطيرة والمشبوهة، ولكن إذا كنت لا تفضل الاشتراك في الخدمات المدفوعة نتيجة “السعر” المرتفع حقاً، فلا داعي للقلق، يمكنك الاكتفاء بالإصدار المجاني والاطمئنان تماماً على هاتفك وتصفح مواقع الإنترنت دون قلق أو خطورة.

السعر : $11

إضغط هنا للتحميل

2- Avast Antivirus – Mobile Security & Virus Cleaner

Avast غني عن التعريف، وقد يكون بالفعل أحد أشهر حلول مكافحة الفيروسات على متجر جوجل بلاي، إن لم يكون الأشهر بالفعل. أكثر من 6.5 مليون مراجعة و100 مليون تحميل وحائز على تقييم 4.7. هذه النتائج رائعة ومبشرة. فهو قادر على التصدي لجميع الفيروسات والبرامج الضارة ومن أكثر التطبيقات موثوقية واعتمادية.

إذا قمت عن طريق الخطأ بتنزيل أي تطبيق أو أداة تحتوي على مواد إعلانية أو فيروسات ضارة، سوف يقدم لم Avast تنبيه فوري لحماية هاتفك وتأمينه ضد هجمات التصيد الاحتيالي والمواقع الخطيرة. هناك أكثر من “الحماية ضد الفيروسات”.

فهو يشتمل على أداة إغلاق التطبيقات بكلمة سر خاصة بك. شبكة خاصة افتراضية قوية VPN. قادر على تعزيز سرعة وأداء ذاكرة رامات الهاتف. جدار حماية إضافي أثناء تصفح مواقع الإنترنت ودرع أمان على اتصال الواي فاي. هناك حتى أداة لقياس سرعة اتصال الانترنت وبالتأكيد ستحصل على منظف الفيروسات، وكل هذا بشكل مجاني.

السعر : $24

إضغط هنا للتحميل

3- Bitdefender Mobile Security

تطبيق Bitdefender Mobile Security هو أقوى تطبيق في مكافحة البرمجيات الضارة “Malware” في عام 2020، وفقاً لإحصائيات العديد من مواقع مراجعة واختبار برامج الحماية مثل AV Test و AV Comparison.

يحتوي على أطنان من المزايا الرائعة والتي تشتمل على ماسح واي فاي ومكافحة السرقة وأداة VPN لحماية خصوصيتك على الإنترنت وعدم التتبع وقادر على حظر جميع مواقع الإنترنت الضارة بسهولة شديدة.

يمتاز بأنه خفيف ولا يستهلك الكثير من موارد الهاتف ولن تشعر حتى بوجوده. التطبيق يمنحك فترة تجريبية مدتها 15 يوماً فقط، وبعد ذلك ستحتاج الاشتراك في الخدمة المدفوعة لكي تتمكن من إزالة الفيروسات إن وجدت.

السعر : $14

إضغط هنا للتحميل

4- Mobile Security, Antivirus & Cleaner by Lookout

للأسف الشديد هذا التطبيق سوف يكلفك 30$ دولار أمريكي تقريباً في العام، ولكن تأكد أن هذه التكلفة سوف تؤتي ثمارها. يمكنك تأمين هاتفك من الفيروسات والبرامج الضارة وأي نوع من التهديدات التي قد تحاول سرقة بياناتك أو هويتك الشخصية.

يمكنك حماية هاتفك من الفيروسات مجاناً، ولكن لن تتمكن من إزالة الفيروسات العالقة في هاتفك سابقاً إلا بعد الترقية للخطط المدفوعة. سوف تستمتع بحماية متواصلة من الفيروسات والبرامج الضارة ومواقع الويب الخطيرة وبرامج وأدوات التصيد الاحتيالي.

من ناحية أخرى هناك ميزة مجانية وهي القدرة على تحديد موقع الهاتف وجعله يصدر صوت رنين كنوع من الإنذار لكي تتمكن من تحديد مكانه، وهي ميزة مجانية.

ولكن هناك العديد من الأشياء الرائعة في الإصدارات المميزة من التطبيق، مثل ماسح شبكة الواي فاي والحصول على تقارير فورية في حالة إذا اتضح أن هناك خرق من نوع ما لبعض التطبيقات أو الخدمات التي تستخدمها لكي تتخذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن. أيضاً يمكنك فحص روابط المواقع قبل النقر عليها، يمكنك قفل الجهاز عن بُعد، والعديد من المزايا الرائعة الأخرى. هو تطبيق رائع وتأكد أنه يستحق قيمته.

السعر : $30

إضغط هنا للتحميل

5- Norton 360

كان “الأفضل” من بين جميع تطبيقات مكافحة الفيروسات المجانية لنظام أندرويد. لسوء الحظ، لم يعد هناك منه إصدار مجاني، فقط إصدارات مدفوعة. ولكن تأكد أنه يستحق قيمته. هناك نسخة تجريبية لمدة 14 يوماً، ولكنها تتطلب الاشتراك أولاً في الإصدار المدفوع وإدراج بياناتك المصرفية. وبعد أن تنتهي المهلة التجريبية سيتم تجديد الاشتراك تلقائياً.

علاوة على ذلك فإن الميزة الرائعة والتي كانت سبباً في ارتفاع قيمته مقارنة بالسنوات الماضية هي ميزة App Advisor أو مستشار التطبيقات. على سبيل المثال ميزة App Advisor تهتم بفحص التطبيقات الحالية على المتجر والتحديثات الخاصة بها بحثاً عن أي تهديدات عبر الإنترنت مثل البرامج الضارة وأساليب التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية وتسرب البيانات.

بالإضافة إلى ذلك سوف تحصل على حماية قوية في الوقت الفعلي. وستتلقى تنبيهات أمان شبكة الواي فاي. أيضاً هناك شبكة خاصة افتراضية VPN قوية لحماية خصوصيتك على الإنترنت. وبالتالي ستكون قادرة على حظر مواقع الويب الخطيرة وتنبيهك في حالة زيارة أي مواقع قد تشكل أي خطر على أمان بياناتك. تطبيق رائع وخدمة حماية شاملة وسعرها مرحب بها نوعاً مقارنة لبعض المنافسين الآخرين.

السعر : $14.99

إضغط هنا للتحميل

كلمة أخيرة

بالتأكيد هناك العديد من تطبيقات مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الرائعة لنظام أندرويد والتي تستحق التجربة على الرغم أننا لم نذكرها في مقالة اليوم. يمكنك تجربة منافسين أخرين مثل McAfee Mobile Security أو Avira Antivirus 2021 أو Malwarebytes Security. فجميع هذه البدائل رائعة وتستحق الذكر. ولكن في النهاية حاول تجربة التطبيق لعدة أيام قبل الاشتراك في أي خطة دفع حتى تتأكد أنه قادر على حمايتك وتوفير جميع المزايا التي تنتظرها منه.