إصابة «القرضاوي» بفيروس كورونا المستجد

أُصِيب الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم السبت، بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك وفق ما نشره حساباه الموثقان بموقعي تويتر وفيسبوك، وأكده نجله الشاعر عبد الرحمن.

ووفق منشور وتغريدة، بحسابي الشيخ، فإنه “تبين إصابة سماحة الشيخ يوسف القرضاوي (95 عاما) بكورونا، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية”.

من جانبه قال نجله عبد الرحمن، عبر حسابه على تويتر: “تأكدت إصابة فضيلة الوالد الحبيب بفيروس كورونا”.

وأضاف: “الوالد حصل على التطعيم منذ مدة.. وبحمد الله صحته مستقرة.. ونسألكم الدعاء”.

يُشار إلى أن يوسف عبد الله القرضاوي، هو عالم مصري مسلم، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا، ولد في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر في 9 سبتمبر 1926.

