هل يمكن ممارسة رياضة كمال الأجسام في رمضان؟ وكيف يمكن الحصول على تغذية صحية خلال شهر رمضان للحفاظ على الكتلة العضلية؟.

فيما يلي نصائح يجب مراعاتها في وجبات كمال الأجسام في رمضان، وكذلك في نظام التمارين، والأخطاء التي يجب تجنبها في رمضان.

لصيام شهر رمضان فوائد عديدة على النواحي النفسية، والجسدية، والصحية، ولكن تواجه لاعبي كمال الأجسام تغييرات مفاجئة في العادات الغذائية ومواعيد التمرين، وربما يعتقد أن ذلك قد يؤثر على الكتلة العضلية.

لكن الحقيقة غير ذلك، فيمكن الاستفادة من الشهر الكريم في تكييف الجسم مع الظروف القاسية، واكتساب قوة أكبر وقدرة على اجتياز التحديات، مع الحفاظ على الكتلة العضلية، وفقدان الدهون، بل تحسين الصحة العامة، ومستوى الهرمونات.

