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تطبيقات رمضان للايفون والايباد (5) – تطبيق أذكار مميز وتطبيق يوتيوب المخصص للصغار!

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية التي ننشرها على مدار الشهر الكريم. في هذا المقال لدينا تطبيقان مميزان سوف تعتمد عليهما بصورة يومية. الأول تطبيق أذكار مميز والآخر تطبيق يوتيوب للصغار YouTube Kids الذي بات متاح مؤخراً في الدول العربية.

تطبيق أذكار – أفضل تطبيق للأذكار

هو تطبيق مميز مجاني سهل الاستخدام وبدون إعلانات يشمل على الأذكار و الأدعية المهمة من الكتاب و السنة و أوقات الصلاة و اتجاه القبلة – أذكار الصباح و المساء – الأذكار عند النوم والاستيقاظ – أدعية من القران الكريم – الرقية الشرعية من القرآن و السنة – من دعاء الرسول صلى الله عليه و سلم وغير ذلك. يعمل على الايفون والايباد وساعة ابل، ويحتوي على جزء مخصص لشهر رمضان.

السعر : مجاني

  إضغط هنا للتحميل

تطبيق يوتيوب للصغار YouTube Kids

هو تطبيق يوتيوب الرسمي المخصص للصغار حيث يعرض البرامج ومقاطع الفيديو المناسبة للفئة العمرية التي ينتمي إليها طفلك، مع هذا التطبيق لن تخشى من عرض مقاطع فيديو غير ملائمة كما سوف يعطي الآباء تحكم كامل فيما يشاهده الأبناء الصغار. التطبيق ليس جديداً لكنه بات متاحاً في الوطن العربي مؤخراً.

السعر : مجاني

  إضغط هنا للتحميل

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