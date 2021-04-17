انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في 430 مرفق صحي في كافة أنحاء ليبيا

انطلقت، السبت، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في 430 مرفق صحي في كافة مناطق ليبيا.

وأكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتطعيمات في طرابلس الصادق البهيليل انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بلديات: تاجوراء وسوق الجمعة، وطرابلس المركز وعين زارة وحي الأندلس، وتأجيلها في بلدية أبوسليم إلى حين التجهيز لتقديم الخدمة.

وفي سياق مُتصل دعت بلدية طرابلس المواطنين إلى أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا، مُؤكدة على أنه آمن وفعال.

وقام مدير عام المركز الوطني لمكافحة وعميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز بجولة داخل المركز الصحي وسعاية بديري؛ لأخد التطعيم والاطلاع علي آلية سير حملة التطعيم للمواطنين والاطمئنان علي سير العمل.

يشار إلى أن ليبيا تستخدم لقاحي سيوتننك الروسي وأسترازينيكا الإنجليزي في بداية حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا.

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