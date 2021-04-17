شخصية “عساف الغريب” في “نسل الأغراب” تثير الجدل

بعد ظهور الفنان أحمد السقا، في دور “عساف الغريب” في مسلسل “نسل الأغراب”، الذي يُعرض خلال الموسم الرمضاني، أثار شكل عساف الغريب، الانتباه من المشاهدين.

وتزامن مع هذا الانتباه، ظهور اسم الكوافير الخاص بالفنان أحمد السقا، طه عبد الوهاب، الذي أظهر شخصية عساف الغريب، حليقة الرأس.

وأوضح موقع “في الفن”، أنه تواصل مع الكوافير طه عبدالوهاب، الذي أبدى في البداية إنزعاجه من الجدل المثار حول عمله في المسلسل دون الأخذ في الاعتبار ما سيشعر به هو وعائلته.

وأشار طه عبد الوهاب، إلى أن دوره ذو أهمية للشخصية حيث يقوم بحلق–

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