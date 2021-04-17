11 مكان داخل الولايات المتحدة لا تحلق فوقها الطائرات

ربما تعلم أن الطائرات لا تستطيع التحليق بالقرب من البيت الأبيض، لكن هل تعلم ما هي الأماكن الأخرى التي يُحظر على الطائرات التحليق فوقها ؟

لا يعدو الأمر كونه إجراء أمان، حيث يُحظر على الطائرات، الاقتراب أكثر من اللازم من بعض الأماكن المعينة، ويقول خبير الطيران دانيال بورنهام إن إدارة الحظر له بعض المحددات، فمثلًا طائرات الركاب الكبيرة التي تحلق على ارتفاعات أكثر من 3000 قدم لا تتأثر بأحكام الحظر.

العاصمة واشنطن:

ربما هي المكان المحظور من الطيران الأكثر منطقية حيث يقيم داخلها الرئيس الأمريكي وأعضاء الكونجرس ومراكز الحكومة، فهناك مثلًا منطقة قواعد طيران خاصة تغطي دائرة نصف قطرها 30 ميلًا حول مطار ريغان الدولي، الذي يعد أحد المطارات الذي به أكثر عمليات إقلاع وهبوط توترًا، خرق القواعد في هذه المنطقة ليس مزحة ففي عام 2005 أخطأ طيار وانحرف ودخل منطقة الحظر مما أدى إلى إخلاء مبنى الكابيتول على عجل.

منتجع كامب ديفيد:

منتجع كامب ديفيد في ولاية ماريلاند يندرج ضمن المناطق المحظورة التي يجب أن تتجنبها الطائرات على امتداد دائرة شعاعها ثلاثة أميال بحرية، ويظل هذا الحظر ساريًا دائمًا، وخلال تواجد الرئيس في هذا المكان، يتم توسيع منطقة حظر الطيران عن طريق فرض قيود مؤقتة على الطيران لتغطي عشرة أميال بحرية (16 كيلومترا).

المنطقة 51:

قاعدة عسكرية أمريكية تثير الكثير من الشبهات كما حاول البعض اقتحامها في عام 2019، الطائرات التي تريد العبور من هذه المنطقة يجب أن تنطلق من محطة محددة في مطار ماكاران في لاس فيجاس، ويجب أن تستخدم الطائرات علامة النداء “جانيت” للحصول على تصريح بدخول المجال الجوي لهذه المنطقة.

ديزني لاند و عالم والت ديزني:

في عام 2003 ضم الكونجرس الأمريكي هاتين المنطقتين إلى المناطق المحظورة من الطيران في عملية ليبرتي شيلد، وذلك ضمن قانون ضخم يركز على السلامة الجوية للكونجرس، عالم ديزني لديه درجة معينة من الحماية من الطائرات القريبة جدًا حيث لم تكن الإدارة تريد طائرات تحلق على ارتفاع منخفض خشية إخافة الحيوانات، كما أنها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ابتليت ديزني بالإعلانات الجوية الدينية والسياسية وإعلانات لمنافسين مثل SeaWolrd لذا تم اتخاذ قرار حظر الطيران.

قاعدة الغواصة البحرية كينغز باي:

توجد هذه القاعدة البحرية في سانت ماريز، جورجيا، وهي المكان الوحيد على الساحل الشرقي الذي يضم غواصات من طراز أوهايو، تم اتخاذ قرار حظر الطيران في هذه المنطقة في عام 2005 بعد مطالبات من البحرية الأمريكية.

قاعدة Kitsap البحرية:

تم إنشاء هذه القاعدة في عام 2004 بعد دمج قاعدتين بحريتين تقعان في خليج إليوت من سياتل، وهي أكبر منشأة بحرية في المنطقة الشمالية العربية، وتضم سفنًا سطحية وغواصات وصواريخ باليستية.

مصنع التجميع النووي Pantex:

تقع هذه المنطقة شمال شرق أماريلو، تكساس، وهي موقع لإنتاج الأسلحة النووية ورغم ذلك لم تنتج أي سلاح منذ عام 1991، ورغم كونه أحد المواقع العديدة التي تديرها الإدارة الوطنية للأمن النووي لكنه الوحيد الذي به منطقة حظر طيران.

ماونت فيرنون: موقع ليس له علاقة بالجيش، وهو واحد من عدد قليل من الأماكن الترفيهية ضمن هذه القائمة، كما يعرف هذا المكان باسم منزل جورج واشنطن ويحظر حتى من التصوير الجوي للمصورين الهواة، أما الزوار فلا يسمح لهم بالتقاط الصور في أي مكان.

مركز كنيدي للفضاء:

تنطلق منه السفن إلى الفضاء حتى يومنا هذا، ولهذا السبب يعتبر هذا المكان محظور على الطيران.

محمية كانو واترز:

يحظر الطيران فوق هذه المحمية منذ عقود، وتضم هذه المحمية أكثر من مليون فدان في ولاية مينيسوتا، وتم تحديدها كمنطقة حظر طيران في عام 1949 بقرار تنفيذي من الرئيس هاري ترومان.

مزرعة عائلة بوش:

استحوذ جورج دبليو بوش على مزرعة برايري تشابل أو ما يطلق عليها اسم (البيت الأبيض الغربي) في أواخر التسعينيات وأنهى بناء المنزل في عام 2001 وقد أصبح ملاذًا شهيرًا للعائلة، قبل بضعة سنوات تم اختراق منطقة حظر الطيران المحيطة بالمزرعة واضطر الطيار أن يهبط في مطار واكو القريب وانتظر 90 دقيقة في تحقيقات مع الخدمة السرية وخضع لمقابلة وتفتيش للطائرة.

هذه ليست الأماكن الوحيدة التي يحظر فيها الطيران، هناك أماكن أخرى تفرض عليها قيود حظر طيران مؤقتة مثل أماكن إجراء تدريبات الجيش، أو الأماكن التي تستضيف أحداث رياضية كبرى.

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