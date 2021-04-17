السرطان ينهي حياة الممثلة البريطانية هيلين مكروري

فُجِعَ الوسط الفني العالمي بوفاة الفنان البريطانية هيلين مكروري التي اشتهرت بأدوارها في أفلام هاري بوتر عن عمرٍ يناهز 52 عاماً بعد صراعٍ طويل مع مرض السرطان.

حيث أعلن زوجها الممثل داميان لويس خبر موتها من خلال نشره منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: بعد معركة طويلة مع السرطان المرأة الجميلة الرائعة هيلين مكروري توفيت بسلام.

وأكدّ داميان أنّ زوجته توفيت وسط عائلتها وأصدقائها الذين أحاطوها بالمحبة والدفء والحنان حتى آخر لحظات حياتها.

ونعى عدد كبير من المؤلفين والمنتجين كجيه كيه مؤلف سلسلة هاري بوتر الممثلة التي لعبت أفضل أدوارها في هذه البطولة.

الجدير بالذكر أنّ الفنانة الراحلة اشتهرت بأدائها لأدوار قوية في المسرح والسينما أبرزها دورها في سلسلة هاري بوتر.

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