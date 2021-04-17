ديل تطرح حاسوبا مناسبا للمصممين.. إليك مواصفاته

أزاحت شركة ديل الأمريكية الستار عن حاسوب جديد مناسب للمصممين أطلقت عليه XPS 13.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i7-1185G7 من الجيل 11، يحتوي على نوى بتردد 4.8 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Windows 10.

وزودت الشركة الأمريكية هذا الحاسوب بشاشة OLED مقاس 13 بوصة، بدقة عرض 2160*3456 بيكسل، ومعدل سطوع يصل إلى 400 شمعةم2.

وسيحتوي الحاسوب على أقراص تخزين داخلية PCIe SSD بسعة تبدأ من 256 غيغا بايت إلى 2 تيرا بايت، في حين ستكون الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4x-4276 بسعة 32 غيغا بايت.

كما سيضم الحاسوب بطارية تجعله يعمل لـ8 ساعات متواصلة في الشحنة الواي فاي، منافذ Thunderbolt4 منفذ 3.5 للسماعات، واي فاي وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف حتى الآن عن موعد طرح هذا الجهاز في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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