إيطاليا تطلق قطارات “بدون كورونا”

كشفت شركة السكك الحديدية الإيطالية ترنيتاليا عن خطوط خالية من فيروس كورونا بين العاصمة روما في جنوب البلاد ومدينة ميلانو في شمالها.

وقالت إنّها ستشغل قطارات على السكة الحديدية بمعدل رحلتين يومياً، وستكون هذه الرحل خالية من فيروس كورونا بشكلٍ كامل.

حيث ستفرض الشركة على المسافرين في هذه الرحلات إظهار نتيجة سلبية لاختبار PCR الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، بالإضافة لاتباعهم شروط التباعد الاجتماعي، وارتدائهم أقنعة واقية من الفيروس سريع الانتشار.

وأكدّت الشركة أنّ القطار سينطلق في الصباح بنصف طاقته من روما نحو ميلانو، على أن يعود في مساء اليوم ذاته

يذكر أنّ شركة السكك الحديدية ستقدم فحوصاً مجانية لجميع الراغبين بالصعود على هذه الرحلات، كما أنّها ستفرض على الحاصلين على التطعيم إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

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