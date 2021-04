كتابة عبارات «تُمجد الشيطان» على كنسية في فرنسا

تعرضت كنيسة “سان سيرنين” بمدينة تولوز الفرنسية للتدنيس بعد أن كتب مجهولون عبارات “تمجد الشيطان” على جدرانها.

وتمت كتابة العبارات باللون الأحمر في ليلة الجمعة، حيث يمكن قراءة عبارة “عودة الشيطان” على الجدار الخارجي للكنيسة، فضلا عن عبارات مسيئة أخرى.

من جهته، أعرب كاهن الكنيسة بوغدان فوليانيك عن “صدمته الشديدة” جراء هذه الأعمال، وطالب بتركيب كاميرات مراقبة حول المبنى الديني، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وفي وقت لاحق اليوم السبت، أزال عمال النظافة العبارات المسيئة، فيما دان عمدة تولوز جان لوك مودينك هذه الأعمال.

